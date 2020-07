Aangepaste verkeerssituatie voor triatlon- en mountainbikeweekend Annelin Marien

16 juli 2020

12u20 2 Nijlen Op zaterdag 1 augustus vindt aan de dijken van de Kleine Nete in Kessel een triatlon plaats, en er is dat hele weekend een mountainbikewedstrijd aan het Fort van Kessel. Daarvoor gelden enkele verkeersmaatregelen.

De cross aan het Fort start op vrijdagavond met een estafettewedstrijd voor teams en solo’s, zaterdag is er een wedstrijd voor kinderen en een manche van de Flanders Cup en op zondag vindt de ATB-cross, de open wedstrijd en het kampioenschap van Nijlen plaats. Er is daarom éénrichtingsverkeer in de Grote Puttingbaan in de rijrichting vanaf de Stationssteenweg naar de Heidestraat van 31 juli, 15 uur tot 2 augustus, 18 uur. Dat geldt niet voor fietsers en bromfietsers.

Er is dat weekend ook een stilstaan- en parkeerverbod in de Grote Puttingbaan en Smoutmolendreef. Op 31 juli (van 15 uur tot 22 uur), op 1 augustus (van 9 uur tot 20 uur) en op 2 augustus (van 9 uur tot 18 uur) is de zijweg van Heidestraat naast de spoorweg verkeersvrij. Door de triatlon is de dijk van de Kleine Nete en de kanaaldijk op 1 augustus verkeersvrij van 9 tot 19 uur.