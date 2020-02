90 ideeën gepubliceerd op ‘Nijlen Meemaken’ AMK

05 februari 2020

10u46 0 Nijlen Op vraag van partij Nieuw Nijlen werd gisteren een stand van zaken gegeven over het nieuwe online platform ‘Nijlen Meemaken’. Met dat platform wil het bestuur burgers de kans geven om zelf een initiatief op te starten en uit te werken. Schepen van Buurtwerking Bert Celis (Groen - Open VLD) liet weten dat er tot nu toe 90 ideeën werden gepubliceerd, en dat die acties worden bekeken in de tijdlijn van de meerjarenplanning.

Vorig jaar kwam het bestuur van Nijlen op de proppen met ‘Nijlen Meemaken’, een online platform dat inwoners wil betrekken bij het ‘meemaken’ van een beter Nijlen. Burgers krijgen de kans om zelf een idee in te sturen op het platform, en dat op te starten en uit te werken in samenwerking met andere burgers en de gemeente.

Lange weg

“Er werden in totaal 94 ideeën ingestuurd, 90 daarvan zijn gepubliceerd”, aldus Bert Celis. “De vier overige ideeën waren niet genoeg uitgewerkt, en bestonden bijvoorbeeld maar uit enkele woorden. We zijn nu druk bezig met het evalueren van al die ideeën, maar dat duurt wel even. De ideeën moeten eerst nagekeken worden door de betrokken ambtenaar, daarna worden ze voorgelegd aan het schepencollege om nadien aangepast te worden door de communicatieambtenaar die ze daarna terug voorlegt aan de betrokken schepen. Dat is een lange weg, maar zo zijn we zeker dat we een correct antwoord kunnen bieden. De antwoorden aan de initiatiefnemers zullen dus nog gecommuniceerd worden op het platform. De burgers die hebben aangegeven dat ze willen meewerken aan hun idee, zullen daarbij actief betrokken worden.”

Alle ideeën bekijken of zelf nog een idee insturen kan op www.nijlenmeemaken.be.

