5x uit in de Kempen dit weekend Onze tips voor het weekend van 20 tot 22 september AMK

20 september 2019

10u00 0

NIJLEN BK Muurke Klop

Van de speelplaats naar een Belgisch Kampioenschap: muurke klop is terug van (nooit) weggeweest! En vzw Muurke Klop maakt er dan ook graag een volwassen sport van. Op zaterdag gaat alweer de 10e editie van het BK Muurke Klop door op het August Hermansplein in Nijlen. Er zijn klassementen voor beste vrouw, beste man en beste ploeg. De winnaars krijgen enkele prijzen in natura, en mogen zich natuurlijk een jaar lang ‘Belgisch Kampioen Muurke Klop’ noemen; Komen inkloppen en nummers afhalen kan vanaf 10 uur, rond 10.30 uur worden de spelregels overlopen en vanaf 11 uur begint het BK voor echt. Inschrijven kan best in ploegen van vier op www.muurkeklop.be. Inschrijven kan vanaf 16 jaar, en is officieel na een betaling van 4 euro per persoon. Wie zou zich dit jaar kronen tot beste muurkeklopper van België?

HERENTALS Vintage Bike Beurs

Fan van versnellingen op het kader, klikvrije pedalen en wollen koerstruitjes? Dan is de Vintage Bike Beurs in Herentals zeker iets voor jou. Op de Vorselaarsebaan 60 vind je zondag een arsenaal aan oude, stalen retrofietsen, vintage accessoires en onderdelen. Van 10 tot 15 uur ben je er welkom om te snuisteren tussen al dat retromateriaal, waar verzamelaars, maar ook toevallige bezoekers heel wat op de kop kunnen tikken. En vanaf 15 uur kan iedereen die wil verzamelen aan het grote scherm, om samen naar het WK te kijken.

TURNHOUT Gratis Openluchtfilm

Op zaterdagavond kan je om 21 uur onder de sterren komen genieten van een openluchtfilm in het Stadspark van Turnhout. Vanuit de filmcaravan wordt CHEF geprojecteerd, een film over Carl Casper, die wordt ontslagen en in Amerika zijn droom om een foodtruck te beginnen, probeert waar te maken. Gezellige zitjes, strobalen, picknickdekentjes en sfeerlichten zijn alvast aanwezig! Naast de sfeervolle openluchtfilm is er ook een foodtruckfestival aan de gang in het Stadspark, aan hapjes dus ook geen gebrek. De toegang is overigens volledig gratis!

MOL Herfst Opendeurdagen

De herfst staat voor de deur, en dat wil zeggen: tijd voor wat nieuwe herfstoutfits! De lokale handelaars in Mol zetten zaterdag en zondag alvast de deuren open om hun nieuwe wintercollectie te tonen aan shoppers uit Mol en omstreken. Zondag zijn de winkels zelfs uitzonderlijk van 13 tot 18 uur geopend! Wees dus welkom rond het Laar in Mol, en vul je kleerkast met wat nieuwe outfits om de herfst stijlvol door te komen.

HOOGSTRATEN De Kevins

Altijd al eens een Kevin aan het werk willen zien? De Kevins, het eerste improgezelschap dat volledig bestaat uit Kevins, brengt vrijdagavond een humoristisch improvisatietheater van de bovenste plank. Zaal Cecilia in de Gelmelstraat is voor de gelegenheid het podium voor de vrolijke Kevins. De plaatsen zijn beperkt, inschrijven kan via info@zaalcecilia.be. Voor een voorverkoopkaart betaal je 10 euro, in de zaal kost een ticket 12 euro. De Kevins laten weten dat als je na de show niet gestorven bent van het lachen, je je geld terugkrijgt!