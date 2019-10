37-jarige vader schuldig aan mishandeling van zijn zoon, ook stiefmoeder veroordeeld Tim Van der Zeypen

10 oktober 2019

13u45 0 Nijlen Een 37-jarige man uit Zandhoven is door de rechtbank in Mechelen schuldig bevonden aan het mishandelen van zijn achtjarige zoontje. De jongen werd geslagen, gestampt en kreeg ook te weinig eten. Ook de stiefmoeder van de achtjarige werd veroordeeld. Ondanks beiden ontkenden, werd de dertiger en zijn vrouw veroordeeld tot een celstraf van 18 maanden en een jaar. Beiden met probatie-uitstel.

Het dossier naar de mishandeling werd opgestart in januari 2018. Een vrouw wandelde toen het politiekantoor van Berlaar-Nijlen binnen met een achtjarig jongetje. Het kind was duidelijk onderkoeld, stond vol blauwe plekken en toonde volgens het parket sporen van mishandeling. Nadat de ouders werden geïdentificeerd, werden ze verhoord. Net zoals de andere kinderen van de 37-jarige vader, zijn nieuwe vrouw en haar kinderen.

“Hieruit bleek dat de jongen vaak werd geslagen en gestampt maar ook meermaals bij de keel werd gegrepen en weinig te eten kreeg”, aldus het parket in september. “Het mogen dan wel verklaringen van kinderen zijn, er zijn wel ernstige aanwijzingen dat beiden over de schreef zijn gegaan.”

De 37-jarige vader ontkende de verwaarlozing maar gaf wel toe dat hij af en toe een pedagogische tik uitdeelde. “Mijn cliënt wist overigens niet eens van het bestaan van zijn zoon af tot kort voor deze feiten”, zei zijn raadsman Joris Vercammen op zitting. “Maar eens hij wist dat het zijn kind was, heeft hij zijn zoon erkend en meteen in huis genomen.”

Rugzak

Nog volgens de verdediging kwam de achtjarige bij hen aan met een rugzak aan problemen: “Gaande van gedragsstoornissen, zelfverminking en ondervoeding. Mijn cliënten zijn meteen op zoek gegaan naar oplossing maar dergelijke problemen los je niet meteen op.”

Dit laatste stootte voornamelijk de voogd-ad-hoc van de achtjarige tegen de borst. Volgens haar ging het wel degelijk om een normaal kind. “Maar een met een duidelijke andere behandeling thuis dan de andere kinderen thuis”, aldus meester Lieve Peeters. Zij stelde zich burgerlijke partij voor de achtjarige en zijn stiefzusje.

De rechters oordeelden na een maand dat zowel de verwaarlozing als de slagen zijn bewezen. “Dat het kind met een eetstoornis bij meneer arriveerde, wordt niet uit de weg gegaan. Maar zowel hij als zijn vrouw hadden meer aandacht moeten geven aan zijn eten“, motiveerde voorzitster Jessica Bourlet haar beslissing.

Begeleiding

De 37-jarige vader werd veroordeeld tot een celstraf van achttien maanden. Zijn vrouw, die voor dezelfde feiten terecht stond, kreeg een celstraf van een jaar. Beide celstraffen werden gedurende vijf jaar uitgesteld gekoppeld aan voorwaarden. De belangrijkste ervan is een begeleiding in de opvoeding van hun kinderen.

Aan de achtjarige werd een schadevergoeding toegekend van 7.500 euro. Aan zijn stiefzus werd 2.500 euro. Of het koppel uit Zandhoven in beroep zal gaan, is nog niet bekend.