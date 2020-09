Exclusief voor abonnees 33-jarige die vriendin in brand stak, blijft aangehouden: “Haar grootmoeder heeft alles zien gebeuren” Annelin Marien & Sander Bral

04 september 2020

De 33-jarige Shaun M.L. werd vrijdagmiddag aangehouden door de onderzoeksrechter nadat hij woensdagavond zijn 37-jarige vriendin Sofie V.D.S. overgoot met een vloeistof en in brand stak . Dat bevestigt de advocaat van de verdachte. Shaun M.L. wordt verdacht van poging tot doodslag. "Hij werkt mee aan het onderzoek en zit enorm in met de toestand van het slachtoffer."

Gruwelijke taferelen woensdagavond iets voor acht uur in de Looystraat in Nijlen. De hulpdiensten werden initieel opgeroepen voor een kleine caravanbrand maar bij aankomst van de brandweer leek het om veel ernstigere feiten te gaan. De Ierse Shaun M.L. (33) zou zijn vriendin Sofie V.D.S. (37) overgoten hebben met een vloeistof en haar vervolgens in brand gestoken hebben. De vrouw kon zichzelf redden door in de tuin in een klein zwembadje te springen. Ze liep ernstige brandwonden op over zo goed als heel haar lichaam en wordt in het ziekenhuis in kunstmatige coma gehouden. Haar toestand zou intussen wel stabiel zijn.

Haar vriend werd meteen opgepakt maar verwondde zichzelf in het cellencomplex van de politie waarna hij naar het ziekenhuis werd gevoerd met een hoofdwonde. Vrijdagmiddag kwam hij voor bij de onderzoeksrechter. Het parket bevestigt zijn aanhouding.

