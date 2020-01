13e bierbeurs Nijlen was weer een succes AMK

26 januari 2020

16u35 0 Nijlen Met zo’n 1000 bezoekers was de 13e editie van de Nijlense bierbeurs weer een succes. Bierliefhebbers uit Nijlen en omstreken konden zich dit weekend weer laten verrassen door maar liefst 115 verschillende bieren van 20 enthousiaste brouwers.

Een starterspakket voor 10 euro, en je kon beginnen: met een proefglas, drie bonnetjes en een bierboekje in de hand konden zo'n 1000 bierliefhebbers op zaterdag en zondag aan de slag op de 13e Nijlense bierbeurs. Op het jaarlijkse evenement waren meer dan 20 brouwerijen aanwezig, die er met plezier kwamen vertellen over hun bieren. De bierbeurs werd georganiseerd door VZW Nijlen OnbegrensT (NOT) en wilde zoals altijd de Nijlenaars uit hun huizen en bij elkaar brengen. En dat is gelukt: de bierbeurs was zoals altijd een sociaal gebeuren.

De opbrengst van de bierbeurs zal gebruikt worden om een hele andere doelgroep samen te brengen. In september organiseert VZW Nijlen OnbegrensT namelijk zijn jaarlijkse Kinderspeeldag. “Zo proberen we de opbrengst van de bierbeurs terug in de maatschappij te brengen", klinkt het nog.