130 inwoners nemen deel aan zwerfvuilactie Antoon Verbeeck

20 oktober 2019

14u36 0 Nijlen Op het Kerkplein van Nijlen staat er tot woensdag een container met zwerfafval. Het afval werd op zondagvoormiddag ingezameld door 130 inwoners, die gewapend waren met grijpers en fluohesjes, tijdens een grootschalige zwerfvuilactie.

“Deze actie is het startschot van ons meersporenbeleid tegen zwerfvuil. De container is verre van vol, wat aangeeft dat het in onze gemeente meevalt qua zwerfvuil. Maar dat wil niet zeggen dat we op onze lauweren gaan rusten”, legt Tom Covens (CD&V), Nijlens schepen van Milieu en Afvalbeleid, uit. “Momenteel zijn er bijna honderd vrijwilligers die geregeld hun ronde doen en afval langs de kant van de weg opruimen. Als gemeente houden we ook zelf een oogje in het zeil met een mobiele camera en houden we bij op welke plaatsen er veel zwerfafval werd gevonden.”

Jeugd sensibiliseren

Nijlen richt zich met haar meersporenbeleid ook op de jeugd. “We gaan sensibiliseren in de scholen, waarbij we de kinderen gaan wijzen op de gevolgen van zwerfafval. De container op het Kerkplein is een symbool van de komende sensibiliseringsacties rond zwerfvuil.”