‘Ritselen en Fluisteren rond de Nete’ in de Nacht van het Kempens Erfgoed in Bevel AMK

14 september 2020

10u42 3 Nijlen Bevel is dit jaar gast(deel)gemeente voor de Nacht van het Kempens Erfgoed op zaterdag 24 oktober. Je kan die avond ‘Ritselen en Fluisteren rond de Nete’: tijdens de sfeervolle avondwandeling door het landschap van de Grote Nete ervaar je het oude bijgeloof en trakteren acteurs je op volksverhalen over vreemde katten, zwevende processies en betoverde hazen.

De gratis avondwandeling is geschikt voor iedereen met of zonder kinderen vanaf 7 jaar. De sfeerwandelingen zijn begeleid en duren ongeveer anderhalf uur. Er kunnen maximaal 15 deelnemers per groep deelnemen om te zorgen dat alles veilig kan verlopen, dus snel inschrijven is de boodschap.

Alle wandelingen starten en eindigen aan de kantine van KFC Bevel, Laarstraat 5. Je kan er - met je bubbel - van een drankje genieten in de kantine voor of na de wandeling.