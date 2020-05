‘Opvoeden is geen wedstrijd’: Gezinsbond Nijlen lanceert winactie rond opvoeden in coronatijden Annelin Marien

19 mei 2020

12u54 0 Nijlen ‘Opvoeden is geen (wed)strijd’: dat is het jaarthema van de Week van de Opvoeding, die nog loopt tot 23 mei. De lokale afdelingen van Gezinsbond Nijlen, Kessel en Bevel hadden verschillende activiteiten gepland, maar komen nu met een alternatief op de proppen. Ouders kunnen verschillende boeken winnen rond opvoeding, door een handige opvoedingstip te delen met Gezinsbond.

“Vaak willen ouders dat hun kind de beste, snelste of slimste is, maar die prestatiedruk is helemaal niet nodig”, vertelt Monica Smet van Gezinsbond Bevel. “Het komt er immers op aan om verbinding te zoeken en milder te zijn, zowel voor je kinderen als voor jezelf als ouder. Want opvoeden doet ieder op zijn eigen manier, en dat is goed zo.”

Voor de Week van de Opvoeding hadden Gezinsbond Nijlen, Kessel en Bevel verschillende activiteiten gepland, zoals een EHBO-initiatie voor ouders en jeugdwerkers, een lezing voor grootouders en een bushcraft. “Een mooi aanbod waar we naar uitkeken, maar helaas moest door Covid-19 uiteraard alles afgelast worden”, aldus Hedwig Tuerlinckx van Gezinsbond Kessel.

Mild ouderschap

“Daarom besloten de Gezinsbondafdelingen om een actie te lanceren vanuit je kot, waarbij je een boek kan winnen om thuis zelf mee aan de slag te gaan”, licht Gunther Melis van Gezinsbond Nijlen toe. “We hebben een mooie selectie gemaakt van verschillende boeken rond opvoeden, gaande van mild ouderschap, een prentenboek voor kleuters, opvoeden met zelfvertrouwen tot lectuur voor oma of opa.” Deelnemers kunnen winnen door een leuke anekdote of een geweldige tip rond opvoeden te delen met de Gezinsbond. Kan je een goede reden bedenken waarom je zo’n boek zou moeten winnen, mag je deze ook insturen.

“Daarnaast worden vanuit Gezinsbond Nationaal deze week en volgende week ook nog enkele gratis webinars aangeboden rond verschillende opvoedingsthema’s. Ideaal om ’s avonds vanuit je zetel mee te volgen in deze coronatijden.” besluit Gunther Melis.

Meer info: https://nijlen.gezinsbond.be.