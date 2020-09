‘Nijlen Helpt’ was succes en meer dan 100 pv’s opgesteld: dit zijn de cijfers van de coronacrisis in Nijlen AMK

02 september 2020

15u58 0 Nijlen Op de gemeenteraad van dinsdag 1 september gaf burgemeester Paul Verbeeck (CD&V) een kort overzicht van enkele cijfers in verband met de coronacrisis in Nijlen. Daaruit bleek onder andere dat het platform ‘Nijlen Helpt’ een succes was, en dat er meer dan 100 pv’s werden opgesteld voor inbreuken tegen de coronamaatregelen.

In de periode van 13 maart tot en met 4 augustus werden in Nijlen 110 pv’s opgesteld. “De volgende inbreuken werden beboet: het niet behouden van voldoende afstand, samenscholingen, niet-essentiële verplaatsingen, diverse inbreuken in de horeca en zelfs een bedreiging met spuwen in het gezicht van de politie”, vertelt burgemeester Verbeeck.

Daarnaast gaf de burgemeester mee dat er in de apotheken in mei en juni 884 mondmaskers verkocht zijn. De afrekening van kwartaal drie moet nog volgen.

Daling van cijfers

Op 12 augustus mochten het Wanneshof, The Sting, Belle Vue en Torenven heropenen (sinds begin augustus werden ze gesloten nadat verschillende besmettingen terug te brengen waren tot deze horecazaken). “Er waren nadien, op 18 augustus, merkelijk minder besmettingen in Nijlen. Het zevendaagse cijfer daalde naar 35 besmettingen op 100.000 inwoners”, aldus burgemeester Paul Verbeeck. Op 28 augustus waren was het totaal aantal besmettingen 166.

Ten slotte blijkt uit de cijfers dat het platform ‘Nijlen Helpt’ een succes was. 234 vrijwilligers boden zich aan, daaruit werden 188 matches gemaakt met mensen die hulp vroegen. Meer dan 1.000 80-plussers werden opgebeld om hulp aan te bieden waar nodig, er werden 29 begeleidingen opgestart in het kader van het ‘buddy’ huiswerkproject, 25 vrijwilligers deden op regelmatige basis boodschappen, gingen naar de apotheek, het afhaalpunt van de bib of het postkantoor en 24 vrijwilligers gingen de hond uitlaten en deelden een corona-infobrief rond.