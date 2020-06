‘Knip’ in Kiezelweg start op 1 juli Annelin Marien

22 juni 2020

09u30 0 Nijlen Het is bijna zover, op woensdag 1 juli wordt de Kiezelweg in Bevel 'geknipt'. Tot en met 1 december zal er geen gemotoriseerd verkeer door kunnen tussen Hollands Kamp en huisnummer 38. De testopstelling moet ervoor zorgen dat het sluipverkeer er wegblijft

Voor doorgaand verkeer wil dat zeggen dat zij de hoofdweg via de Nijlensesteenweg en Bevel-Dorp moeten nemen, bewoners kunnen de Kiezelweg steeds in- en uitrijden via de uitrit die aan hun zijde van de Kiezelweg gelegen is. De bewoners werden hier op voorhand over bevraagd of geïnformeerd en zullen tijdens de testopstelling ook bevraagd worden zodat ze mee kunnen evalueren. Na 1 december volgt een evaluatie van de testopstelling.

“De Kiezelweg is een landbouwweg in de natuur rond Bevel en is daarom graag gezien bij fietsers, lopers en wandelaars”, klinkt het bij de gemeente. “Vandaag wordt de Kiezelweg vaak als sluipweg gebruikt, wat voor gevaarlijke conflicten zorgt tussen te snel rijdend autoverkeer en zwakke weggebruikers maar ook tussen landbouwvoertuigen en personenwagens. Het lokaal bestuur kiest voor de modal shift waarbij de Kiezelweg een logische keuze is voor fietsers en landbouwers en we het sluipverkeer weren.”