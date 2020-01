‘Funmix’ in het Sint-Calasanzinstituut AMK

27 januari 2020

13u36 0 Nijlen Op woensdag 29 januari organiseert het Sint-Calazanzinstituut in Nijlen een ‘Funmix’, waarbij leerlingen uit het 5de en 6de leerjaar kennis kunnen maken met de school. Er staan workshops met drones, proefjes in het labo en freerunning op het programma.

Van 13 tot 16 uur zijn alle leerlingen uit het 5de en 6de leerjaar van de lagere scholen in Nijlen en de buurgemeenten uitgenodigd op het Sint-Calasanzinstituut in Nijlen voor de zesde editie van hun ‘Funmix’. Op deze activiteitennamiddag kunnen leerlingen deelnemen aan workshops die aansluiten bij hun interesses en talenten. Zo kunnen ze ontdekken wat het secundair onderwijs te bieden heeft en kennismaken met de leerkrachten van het Sint-Calasanzinstituut. Zij hebben immers de handen in elkaar geslagen om een hele lijst van workshops aan te bieden: van STEM-activiteiten als het besturen van drones of het uitvoeren van proefjes in het labo, over creativiteit in de keuken of handigheid in het techniekatelier, tot zelfs sportieve prestaties met freerunning en zaalvoetbal.

“Dat dit evenement met deze zesde editie ondertussen een stevige traditie heeft opgebouwd, mag blijken uit het feit dat er vrijwel meteen na het verspreiden van de uitnodiging al activiteiten volzet waren en er nu een 180-tal kinderen zijn ingeschreven”, klinkt het. “Naast de ‘fun’ die de kinderen ongetwijfeld zullen hebben, kunnen ze op een ongedwongen manier hun talenten verkennen in heel uiteenlopende domeinen en zo wordt de overstap van lager naar secundair onderwijs voor hen alvast wat makkelijker.“