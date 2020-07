‘Film in het bos’ wordt ‘Film aan het Fort’ Annelin Marien

16 juli 2020

11u46 0 Nijlen Sinds enkele jaren wordt in de zomer ‘Film in het bos' georganiseerd in het bos van Kruiskensberg, een gratis filmvertoning tussen de bomen. Dit jaar verhuist ‘Film in het bos’ naar het Fort van Kessel, op 22 augustus.

De gratis filmvertoning was dit jaar door de coronacrisis niet mogelijk op de vertrouwde locatie, dus verhuist ‘Film in het bos’ voor één keertje naar het Fort van Kessel. Dit jaar vindt ‘Film in het bos’ plaats op zaterdag 22 augustus, met de kinderfilm The Croods. De film speelt zich af in het ‘Croodaceous’, een fictief deel van de prehistorie, en draait om de familie Croods.

Buiten de locatie verandert er niets aan de formule. De inkom is gratis en je brengt je eigen zitje en eventueel dekentje mee. Iedereen is welkom vanaf 20 uur, de film begint om 21 uur. Op voorhand inschrijven is verplicht en doe je op www.bosplus.be.