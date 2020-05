‘Eerste schooldag’ voor Nijlense scholen, met rode loper, applaus en ‘Covid-stewards’ Annelin Marien

15 mei 2020

11u37 2 Nijlen Eindelijk is het zover, de dag waar veel kinderen, ouders en leerkrachten naar hebben uitgekeken: vandaag startten de lessen weer voor het eerste, tweede en zesde leerjaar en het zesde middelbaar. Basisschool Sint-Calasanz maakte er een speciale ochtend van, met een erehaag voor de leerlingen, ‘Covid-stewards’ en een ijsje. Ook Githo Nijlen legde de rode loper uit voor haar leerlingen.



“Afstand houden! Afstand!”, roepen verschillende kinderstemmetjes vrijdagochtend om half 9 op de speelplaats van Sint-Calasanz, vlak voordat de lessen opnieuw starten. Zij hebben de nieuwe regels alvast goed begrepen, en het valt op hoe geen enkel kind een knuffel gaat geven aan de vriendjes die ze al zo lang niet meer gezien hebben. Wel staan ze braaf in een heel wijde kring, of zitten ze op anderhalve meter van elkaar op een bankje.

Directrice Lieve Witvrouwen is in ieder geval blij dat ze nog eens wat lawaai op de speelplaats hoort. Samen met haar team van leerkrachten onthalen ze elk kindje aan de schoolpoort met een erehaag en applaus, en in de namiddag krijgt iedereen een ijsje. “Toen het eerste kindje ‘s ochtends door de schoolpoort liep, werd ik zelfs wat emotioneel”, aldus Lieve. “Eindelijk zijn ze er weer, ik heb hen enorm gemist. Dit is nog spannender dan de eerste schooldag, en zeker nog veel emotioneler.” (lees verder onder de foto)

Covid-stewards

Sint-Calasanz voorziet ook ‘Covid-stewards’ in de klassen. “We zijn helemaal voorbereid om de 150 kindjes die vandaag weer les zullen krijgen te ontvangen. Er is een Covid-steward per leerjaar, zij zien erop toe dat iedereen de handen voldoende wast. Ze regelen ook het verkeer, zodat er niet te veel kinderen bij elkaar lopen.”

Juf Chris van het eerste leerjaar staat mee in de erehaag, en ook zij is blij dat ze haar leerlingen weer ziet. “Al die regels, het zal wel even wennen zijn, maar ik ben blij dat ik weer kan lesgeven", zegt ze. “Vandaag gaan we vooral de afspraken overlopen, de leerstof is voor maandag. Ik ben heel benieuwd hoe het gesteld is met het lezen en schrijven: zijn ze vooruit gegaan, of zijn ze blijven hangen op hetzelfde niveau als voor corona?” (lees verder onder de foto)

Rode loper

Ook in middelbare school Githo Nijlen worden de leerlingen van het zesde en zevende jaar feestelijk ontvangen, op een rode loper. Directeur Steven Helsen: “Vandaag komen er een 70-tal leerlingen weer naar school. Zij krijgen allemaal een infogids en een mondmasker. De meesten lijken wel blij dat ze weer naar school kunnen komen, sommigen zijn wat afwachtend. Het is een hele aanpassing, dat wel. Maar we zijn klaar om ook de andere jaren weer les te geven van zodra die beslissing wordt genomen.”

De leerlingen van het zesde jaar Elektromechanica zijn alvast begonnen aan hun eerste les. Robbe: “Ik ben zeker blij om terug te zijn. Online les volgen ging wel in het begin, maar op den duur mis je toch dat sociaal contact.” “Al had ik het einde van ons laatste jaar toch anders voorgesteld”, aldus leerling Wannes. “100-dagen, het galabal en de afscheidsreis naar Barcelona, het werd allemaal geannuleerd. Maar ik ben toch blij dat we onze laatste weken op deze school op de schoolbanken kunnen afsluiten.”

Leerkracht Sandra Toen beaamt dat. “Het is een hele sterke klasgroep, met een groot samenhorigheidsgevoel. Ze gaan hier ook heel volwassen mee om, al is dit voor hun niet gemakkelijk. Ik ben blij dat ze hier weer zitten, want een jaar afsluiten zonder mijn leerlingen nog eens te kunnen zien, dat zou ik heel erg vinden.”



