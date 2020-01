Zware werkstraf voor klant die taxichauffeur toetakelt na onbetaalde rit Bart Boterman

10 januari 2020

13u08 0 Nieuwpoort Een 31-jarige Antwerpenaar is veroordeeld tot 100 uur werkstraf en 800 euro boete na slagen en schoppen aan een chauffeur van Taxi Westkust. Dat gebeurde nadat hij eerder de rekening niet kon of wilde betalen.

De feiten speelden zich af op 2 juli. De taxichauffeur had Jules V. midden in de nacht van De Panne naar camping Dunepark in Nieuwpoort overgebracht, maar de klant kon de rekening van 44,5 euro niet betalen. De chauffeur stelde voor om een ommetje te maken en ergens geld op te halen, maar Jules V. zette het op een lopen, waarop de bestuurder hem achtervolgde. Ter hoogte van het zwembad op de camping kreeg de taxichauffeur evenwel zware klappen en stampen te verduren. De dader stelde op het proces dat de taxichauffeur hém aanviel, waarop hij zich dan maar verdedigde. Hij ontkende niet dat hij de slagen en schoppen had uitgedeeld.

Volgens het Openbaar Ministerie telt het strafregister van Jules V. dertig veroordelingen, waaronder voor slagen en verwondingen, maar ook voor weerspannigheid en verkeersinbreuken onder invloed van alcohol. Het OM eiste daarom 8 maanden cel en 1.200 euro boete.

De beklaagde gaf toe dat alcoholgebruik de rode draad is doorheen zijn strafregister, maar dat hij dat probleem inmiddels onder controle heeft door gebruik van antabuse: medicatie waar je ziek van wordt als je toch alcohol drinkt. Jules V. vroeg een werkstraf en de rechtbank ging daar uiteindelijk op in bij het vonnis.

Als hij de werkstraf van 100 uur niet uitvoert, moet de man alsnog 8 maanden achter de tralies. De taxichauffeur heeft recht op 193 euro schadevergoeding en een rechtsplegingsvergoeding van 180 euro.