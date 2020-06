Zware, uitslaande brand in schuur vol met stro: bevolking opgeroepen om ramen en deuren gesloten te houden Bart Boterman

18 juni 2020

07u39 19 Nieuwpoort Op een boerderij langs de Victorlaan in Nieuwpoort woedt sinds donderdagmorgen 6.45 uur een felle brand in een loods vol met stro. De schuur staat volledig in lichterlaaie. De Stad Nieuwpoort roept de buurt op om ramen en deuren gesloten te houden. Een gezin met vier personen is preventief geëvacueerd.



De landbouwer belde zelf de brandweer toen hij ‘s morgens vroeg zag dat zijn schuur vol met stro vuur had gevat. De oorzaak is onbekend. In geen tijd breidde de brand uit en stond de loods in lichterlaaie. De rookpluim en vlammen zijn tot kilometers ver zichtbaar. De brandweerkorpsen van Nieuwpoort, Oostduinkerke, Koksijde, Veurne en De Panne zijn ter plaatse en hebben een tankwagencircuit opgestart om voldoende bluswater te hebben. “Er vielen geen gewonden en de woning op het landbouwbedrijf is gevrijwaard. Ook de dieren zijn in veiligheid gebracht. De landbouwer plaatste ook zelf zijn machines nog buiten”, zegt Nieuwpoorts burgemeester Geert Van den Broucke (CD&V), die ter plaatse is. De brand zorgt echter voor ontzettend veel rook.

“Buurtbewoners in een straal van een kilometer worden opgeroepen om ramen en deuren gesloten te houden. Gezonde rook bestaat immers niet”, aldus de burgemeester. Zelfs tot in Westende zou de rookgeur waarneembaar zijn. De politie liet de omliggende straten afsluiten en stuurde ook het droneteam ter plaatse om van bovenaf zicht te krijgen op de situatie. “Wellicht zal er nog uren nazicht zijn om de brandende berg met stro volledig geblust te krijgen”, voegt Van den Broucke nog toe. De brandweer zal het smeulende stro uit de loods verwijderen met behulp van een bulldozer om het uit te strooien over een weiland om het nablussen te vergemakkelijken.

Door de wind zijn ook fragmenten van de brand verspreid in de buurt en neergedaald in tuinen. De brandweer raadt aan om die met handschoenen op te rapen en in de huisvuilzak te steken.