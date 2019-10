Zware celstraffen voor 6 dealers, onder wie vader, moeder en zoon Bart Boterman

29 oktober 2019

13u42 0 Nieuwpoort De Veurnse strafrechter heeft zes personen uit De Panne en Nieuwpoort veroordeeld voor grootschalige drugshandel. Een van hen, S.N. uit De Panne, kreeg 3 jaar effectieve celstraf. Daarnaast stonden onder meer een vader, moeder en zoon terecht. Ook zij kregen zware straffen.

De zes werden vervolgd voor de verkoop van speed, cocaïne en cannabis en voor het gebruik ervan. De recherche van de politie Westkust had tientallen telefoontaps uitgevoerd en de bewijslast was groot. De feiten dateren van 2017 en niemand van de betrokkenen ontkende. Duidelijk was dat M.C. uit Nieuwpoort en S.N. uit De Panne spilfiguren waren. S.N. dealde zelfs vanuit het appartement van een vriendin die opgenomen was in de psychiatrie. De anderen verleenden hand- en spandiensten of leverden drugs af, om in hun eigen gebruik te voorzien.

S.N. werd veroordeeld tot 3 jaar effectieve celstraf. M.C. kreeg 20 maanden celstraf met uitstel. De man werd in april nog veroordeeld tot 18 maanden effectief voor identieke feiten, maar die van later dateerden. De rechter oordeelde dat er eenheid van opzet was en liet beide vonnissen samenvoegen, maar sprak dus ook een extra straf uit. Hij kreeg nog een laatste kans dankzij het uitstel.

Verbeurd verklaring

Ook zijn zoon werd vervolgd voor cannabishandel en kreeg de probatie-opschorting. M.C.’s ex-vrouw, moeder van de zoon, kreeg 18 maanden effectieve celstraf. De nieuwe vriendin van M.C., intussen alweer zijn ex, kreeg 2 jaar effectieve celstraf. Een andere betrokken vrouw kreeg 20 maanden cel met probatie-uitstel. Allen, uitgezonderd van de zoon van M.C., kregen nog eens 8.000 euro boete. S.N. zag nog 12.000 euro drugsgeld verbeurd verklaard, M.C. voor 6.000 euro.