Zware brand in zeilschool wellicht ontstaan door sigarettenpeuk Siebe De Voogt

03 september 2019

15u39 0 Nieuwpoort De zware brand in zeilschool ‘De Spits’ in Nieuwpoort is wellicht ontstaan door een achtergelaten sigarettenpeuk. Dat meldt het parket van Veurne. Het vuur vernielde zondagnacht minstens acht zeilbootjes, een container en een caravan.

De brand ontstond even na 3 uur vlak naast de terreinen van de zeilschool. Op dat moment bleek er nog geen gevaar voor de vloot. Het vuur verspreidde zich echter razendsnel via de omheinig over het volledige terrein. De vlammen sloegen over op één van de zeilbootjes, waarna er in totaal acht bootjes in polyester helemaal uitbrandden. Nog enkele andere liepen schade op. Naast de bootjes raakten ook een container met zeilmateriaal en een caravan zwaar beschadigd. Zeilschool ‘De Spits’ raamt hun nadeel op tienduizenden euro’s. Omdat de oorzaak van de brand zondagnacht onduidelijk was, besloot het parket van Veurne een branddeskundige aan te stellen. Die kwam tot de conclusie dat het vuur accidenteel ontstond. “Waarschijnlijk was een sigarettenpeuk in het gras de boosdoener”, klinkt het.