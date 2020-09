Zwaargewonde wielertoerist Bruno (44) met ziekenwagen gerepatrieerd na aanrijding met vluchtmisdrijf in Franse Vogezen: “Bestuurder verklaarde dat hij niets van ongeval merkte. Ongelofelijk”

Nieuwpoort

De 44-jarige Bruno Buekens uit Nieuwpoort is met een ziekenwagen onderweg naar huis, drie weken nadat hij van zijn fiets werd gereden op reis in de Vogezen. De bestuurder die hem van de weg maaide op een kaarsrechte baan en vluchtmisdrijf pleegde, is inmiddels geïdentificeerd en ondervraagd door de Franse politie. Het gaat om een 81-jarige man. “Hij verklaarde dat hij niets van die aanrijding heeft gemerkt. Niet te geloven”, zegt Bruno, die nog steeds herstelt van twee gebroken ruggenwervels, drie gebroken ribben, een gebroken schouderblad en een gebroken sleutelbeen.