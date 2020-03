Zorgverblijf Ter Duinen in quarantaine nadat bewoonster besmet geraakte met coronavirus Gudrun Steen

16 maart 2020

09u38 19 Nieuwpoort Een 88-jarige dame uit het Een 88-jarige dame uit het zorgverblijf Ter Duinen in Nieuwpoort ligt momenteel in het AZ West in Veurne nadat ze besmet geraakte met het coronavirus. Ter Duinen is sindsdien in quarantaine. Dat laat burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V) weten.

“Die mevrouw is besmet geraakt door iemand anders uit de regio Antwerpen die ondertussen al huiswaarts is”, zegt burgemeester Vanden Broucke. “Ter Duinen heeft een afgescheiden zorg- en vakantieafdeling. Uit de vakantieafdeling zijn zondag nog mensen naar huis vertrokken. De 88-jarige dame verbleef op de zorgafdeling. Ter Duinen is zeker tot 3 april in quarantaine.” Wat dat voor het personeel betekent, is niet meteen duidelijk. We namen contact op met directeur Katrien De Beule van Ter Duinen maar die verwees voor alle communicatie door naar de burgemeester en die wist daarop het antwoord niet.

Andere maatregelen

En Nieuwpoort neemt nog maatregelen. “Ons stadhuis is gesloten”, meldt Vanden Broucke. “De dienst Burgerzaken is enkel telefonisch en via mail bereikbaar. Het huisvuil wordt wel nog verder opgehaald en het containerpark blijft open. We behouden een minimumbezetting zodat de mensen een aanspreekpunt hebben. De andere medewerkers heb ik naar huis gestuurd. Alle vergaderingen en schepencolleges gebeuren via skype, mail of telefonisch. We vermijden zoveel mogelijk fysiek contact.”