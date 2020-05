Zondagavond problemen met liefst 3 instabiele torenkranen tijdens stormwind: “Onbegrijpelijk na dodelijke ramp”, vindt burgemeester Bart Boterman

11 mei 2020

14u34 0 Nieuwpoort In Nieuwpoort en Koksijde zijn zondagavond ernstige problemen geweest met drie torenkranen die dreigden om te vallen door de stormwind. De kranen stonden volledig of deels geblokkeerd en draaiden niet mee met de wind. Telkens slaagde de brandweer erin, met of zonder hulp van de verantwoordelijke firma’s, om de kranen in positie te zetten. De situatie in de Elisalaan was echter precair en het rampenplan is zelfs opgestart. “Het is onbegrijpelijk en betreurenswaardig dat dit nog steeds voorkomt, wetende wat er gebeurd is op 27 december 2017. Ik laat de regels rond torenkranen nog strenger worden. Dit kan niet meer”, zegt Nieuwpoorts burgemeester Geert Van den Broucke (CD&V).

De eerste oproep zondagavond kwam uit de Zeelaan in Koksijde, rond 18.30 uur. De rem van de torenkraan bij een werf was geblokkeerd waardoor het gevaarte niet meedraaide met de wind. Politie en brandweer gingen ter plaatse. Uiteindelijk was de gevaarlijke situatie vrij snel opgelost nadat de verantwoordelijke van de firma werd opgetrommeld. Een uur later, in de Hemmestraat in Nieuwpoort, precies hetzelfde probleem met een torenkraan. Ook daar werd uiteindelijk snel ingegrepen door de verantwoordelijke van de firma, na contact met politie en brandweer. Rond 22 uur, toen de wind nog harder blies, kwam vanuit de Elisalaan in Nieuwpoort nog een onheilspellende oproep. Op een werf op de hoek met de Albert I-laan draaide alweer een torenkraan niet zoals het hoorde. Het gevaarte begon zelfs te wiebelen. De verantwoordelijke van de firma diende echter uit Brugge te komen.

Ramp nog vers in geheugen

Politie, brandweer, burgemeester en ambtenaar noodplanning kwamen ter plaatse. “Het rampenplan werd afgekondigd en het verkeer omgeleid via de Parnassialaan. De hulpdiensten waren klaar om tot evacuatie van de omliggende gebouwen over te gaan. Uiteindelijk is de kraan na een half uur opnieuw in de juiste positie gezet en was het gevaar geweken. De situatie was echter precair”, zegt burgemeester Geert Van den Broucke. De brandweer was er zelf in geslaagd de torenkraan te ontgrendelen alvorens de firma ter plaatse was. “Het is onbegrijpelijk en betreurenswaardig dat torenkranen, als het nu waait of niet, nog geblokkeerd staan of niet naar behoren draaien. De ramp van 27 december 2017 in de Meeuwenlaan, waarbij een torenkraan omviel op twee appartementsgebouwen en een bewoonster het leven liet, zit nog vers in ons geheugen”, aldus de Nieuwpoortse burgemeester.

Strengere regels

De regels rond torenkranen op openbaar domein zijn na die ramp nochtans veel strenger geworden. “Maar die regels zullen nu ook worden uitgebreid naar privédomeinen. We kunnen ons geen nieuwe ramp veroorloven. De verantwoordelijke firma’s zijn bovendien nog eens op de vingers getikt”, besluit Van den Broucke. Overigens, het proces rond de torenkraanramp van 27 december 2017 wordt op 18 mei eindelijk bepleit op de Veurnse rechtbank.