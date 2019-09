Zoekactie naar vermiste duikers gaat nog even door: nog geen spoor van man en vrouw Mathias Mariën

15 september 2019

16u37

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 298 Nieuwpoort De grote zoekactie naar twee duikers die sinds deze namiddag vermist zijn, loopt nog even door. De boten stoppen met zoeken, maar de helikopter zal het gebied nog tot middernacht afzoeken met infraroodcamera. “We willen nog een laatste poging doen om hen te vinden”, klinkt het bij Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum (MRCC).

De twee gingen zondagmiddag in het water ter hoogte van Nieuwpoort, zo’n 12 à 15 kilometer van de kust. Het gaat om twee recreatieve duikers, een man en vrouw. Samen met enkele andere opvarenden gingen ze op zoek naar een scheepswrak dat net in Franse wateren ligt. Toen de man en vrouw te lang onder water bleven, sloegen de andere bemanningsleden meteen alarm bij het MRCC.

“Meteen daarna hebben we een zoekbox uitgetekend om na te gaan waar ze zich kunnen bevinden”, zegt Eva Descamps. Door de stroming zullen de duikers wellicht richting Belgische wateren afdrijven, waardoor het reddingscentrum in Oostende de zoekactie coördineerde. Duikers van het leger gingen rond 18 uur samen met enkele sportduikers nog verder zoeken rond het scheepswrak waar de vermiste duikers wellicht waren. Dat leverde echter geen resultaat op. Het gaat meer dan waarschijnlijk om twee Belgen, maar dat kan vooralsnog niet bevestigd worden door het MRCC.

Laatste poging

“Er was even sprake van om de actie stop te zetten rond 20.30 uur, maar er is besloten om toch nog een laatste poging te ondernemen om hen te vinden”, zegt Eva Descamps van het MRCC. Omdat de duikers vlak op de grens Frankrijk doken naar een wrak, werd ook het MRCC van Cap Gris-Nez in Noord-Frankrijk op de hoogte gebracht.