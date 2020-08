Zoek geen verkoeling in de Koolhofvaart of Koolhofput want daar zitten blauwalgen in Gudrun Steen

15u22 15 Nieuwpoort Zwemmen en varen mochten al niet in de Koolhofvaart en Koolhofput in Nieuwpoort maar nu is ook hengelen er verboden. De reden? Er zitten blauwalgen in het water.

“Blauwalgen geven giftige stoffen af die schadelijk kunnen zijn voor zowel mensen als dieren”, waarschuwt milieuschepen Kris Vandecasteele (CD&V). “Daarom verbieden we de mensen om er te hengelen of hun hond te laten plonzen tijdens een wandeling door het nieuwe provinciale domein. Daarnaast geldt er ook een captatieverbod. Dat is nodig omdat er langs de Koolhofvaart verschillende weiden liggen waar koeien grazen. Die mogen zeker niet van het besmette water drinken. Hoe lang het verbod geldt, hangt af van het weer. Een aantal regenbuien en de olieachtige substantie is verdwenen. Het voorspelde weer belooft echter weinig nattigheid dus ik vermoed dat het verbod zeker een week zal gelden.” De blauwalgen zitten momenteel enkel in de Koolhofput en -vaart maar schepen Vandecasteele raadt waakzaamheid aan. “De zone kan uitbreiden door de voorspelde hoge temperaturen zonder regen.”