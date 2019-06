Zes maanden rijverbod voor recidivist die ‘niet gefilmd mocht worden’ Jelle Houwen

17 juni 2019

13u14 2

Een man uit Nieuwpoort heeft een zware straf gekregen nadat hij op 15 juli vorig jaar betrapt werd toen hij reed tijdens een rijverbod. Het was een verbalisant die de man zag rijden met zijn wagen. Er zijn echter ook camerabeelden beschikbaar van zijn overtreding. “Maar het gaat hier om een ongeoorloofde manier van informatie verzamelen”, sprak zijn advocaat. “Op de camerabeelden is immers ingezoomd op het gezicht van de man en niet op zijn auto en dat is een inbreuk op de camerawetgeving.” De reden dat er ingezoomd werd is ook het feit dat het niet de wagen van B.W. zelf betrof maar een wagen die hij in bruikleen kreeg van de vrouw van een overleden vriend. Volgens de procureur is er geen sprake van schending van de camerawetgeving maar zijn de feiten wél duidelijk. De politierechter volgde die redenering en legde B.W. een fikse straf op. De man kreeg 3 maanden cel met uitstel, 4.000 euro boete waarvan de helft met uitstel, en moet bovendien de vier proeven afleggen. Hij kreeg ook 6 maanden rijverbod.