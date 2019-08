Zakkenroller aan het werk in Nieuwpoort-Bad Bart Boterman

19 augustus 2019

16u45 17 Nieuwpoort In Nieuwpoort-Bad moet zondag een zakkenroller aan het werk zijn geweest. Een vrouw uit Kortemark deed rond 16 uur aangifte nadat haar portefeuille werd gestolen. Er zouden meerdere slachtoffers zijn.

De vrouw merkte de verdwijning van haar portefeuille op toen ze werd aangesproken door een andere vrouw, in de Franslaan. Die zei dat haar portefeuille was gestolen en dat ze niet meer thuis kon raken, omdat ze dringend moest tanken. Ze vroeg om geld te lenen. De vrouw wilde helpen, maar ontdekte plots dat ook haar portefeuille was verdwenen. Volgens de politie Westkust is nog maar een aangifte binnen gekomen. De politie roept andere slachtoffers op om eveneens aangifte te doen.