Zaakvoerder en twee werknemers kraanbedrijf vervolgd voor dodelijk drama in Nieuwpoort Klaas Danneel

15 juli 2019

18u03 0 Nieuwpoort De zaakvoerder en twee werknemers van kraanbedrijf Neremat uit Izegem worden vervolgd voor het dodelijke incident eind 2017 toen in Nieuwpoort een torenkraan van het bedrijf omviel op een appartementsgebouw. Volgens het parket van Veurne is het bedrijf onvoorzichtig geweest bij de keuze van het type kraan. “Dat bedrijf heeft er geen rekening mee gehouden dat het aan zee harder waait dan elders”, klinkt het bij het parket.

27 december 2017. Een stormachtige winteravond in Nieuwpoort. Een torenkraan die in de Meeuwenlaan staat opgesteld begint te zwenken en kantelt uiteindelijk. Het tegengewicht van de kraan ploft op Residentie Mosselbank, een appartementsgebouw met negen verdiepingen op de hoek met de Franslaan. Het tweede verblijf op de bovenste verdieping van Abel Vallaeys en zijn vrouw Sonja Schepens, die op dat moment tv aan het kijken zijn, raakt helemaal vernield. Sonja sterft ter plaatse, Abel belandt twee verdiepingen lager en zit vast onder het puin, waar de brandweer hem kan bevrijden. Abel wordt in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht, maar hij overleeft het.

Onvoorzichtigheid

Anderhalf jaar na het dodelijke drama is het onderzoek afgerond. Volgens het parket van Veurne ligt de verantwoordelijkheid volledig bij het kraanbedrijf Neremat uit Izegem. Naast het bedrijf als instituut worden ook de zaakvoerder en twee werknemers gedagvaard: de man die verantwoordelijk was voor de montage van de torenkraan en de man die de werf heeft voorbereid. “Ze worden vervolgd voor onopzettelijke slagen en verwondingen door onvoorzichtigheid”, klinkt het bij het parket. “Aan de kust waait het harder dan elders, en daar is bij de keuze van het type kraan te lichtzinnig mee omgegaan.” De kraan stond opgesteld in een straat die uitgeeft op de zeedijk. Door de positie van de gebouwen kan het daar tot 30 procent harder waaien dan de gemeten windsnelheden. Op vrijdag 13 september wordt de zaak ingeleid in de rechtbank van Veurne.

Celstraf

Abel Vallaeys uit Marke, die bij het ongeval zijn vrouw verloor, zal zich burgerlijke partij stellen. “Ik heb ook een advocaat in de arm genomen zodat mijn rechten gevrijwaard zijn”, zegt Abel. “Over de zaak zelf heb ik op dit moment geen mening. Dat het kraanbedrijf, de zaakvoerder en twee werknemers gedagvaard worden, is de conclusie van het onderzoek, daar heb ik weinig over te zeggen. Eigenlijk wil ik niet op de zaak vooruitlopen.”

De kraanfirma Neremat wenste gisteren niet te communiceren over het nakend proces. De zaakvoerder en zijn werknemers riskeren bij een veroordeling tot twee jaar celstraf en een boete van 8000 euro. Het bedrijf als organisatie riskeert een nog hogere boete. Door een nieuwe wet moet de rechter wel kiezen wie die straft: ofwel het bedrijf als rechtspersoon, ofwel de zaakvoerder en personeelsleden als natuurlijk persoon. Bij een eventuele veroordeling moet de rechter uitmaken wie de grootste verantwoordelijkheid draagt.

Schade vergoed

Bij het gerecht zijn op dit moment zo’n veertig benadeelden in de zaak gekend: het gaat vooral om eigenaars van een flat in de Residentie Mosselbank. Zes flats waren volledig vernield, zeven flats hadden kleinere schade opgelopen. “De herstelling van het appartementsgebouw verloopt vlot”, zegt Glenn Masschelein, syndicus van het gebouw. “Aan de buitenkant is het gebouw volledig hersteld, de ruwbouw is af. Nu zijn aannemers bezig met de inrichting van de binnenkant. Nieuwe vloer, nieuwe keuken en zo. Tegen oktober zouden alle eigenaars definitief terug kunnen. De schade is ook volledig terugbetaald door de verzekering.” Er zijn ook enkele eigenaars van auto’s die schade hadden door de omgevallen torenkraan. Die schade is nog niet vergoed. Deze mensen kunnen zich ook burgerlijke partij stellen op het proces.