Wonen in een oude pastoriewoning? Uniek pand te koop in Nieuwpoort-Bad Gudrun Steen

26 februari 2020

14u08 0 Nieuwpoort De oude pastoriewoning in Nieuwpoort-Bad staat te koop. Bieden kan vanaf volgende week tussen 2 en 10 maart. Opgelet: het gebouw mag niet afgebroken worden.

Het pand werd in 1920 gebouwd en in 1994 gerestaureerd. Het behoort tot het bouwkundig erfgoed van de stad. Samen met de Sint-Bernarduskerk is het beeldbepalend voor de badstad. “We hebben andere prioriteiten met ons patrimonium. Daarom verkopen we het gebouw”, zegt burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V). “Enige voorwaarde is dat de nieuwe eigenaar het gebouw niet mag afbreken.”

De woning bestaat uit een ruime gelijkvloers met alle nodige voorzieningen, vier kamers en een badkamer op de eerste verdieping, er is ruimte voor twee garages en een zolderverdieping. De grote tuin is zeker een pluspunt. De totale oppervlakte van het perceel is 385 vierkante meter. Bieden kan tussen 2 en 10 maart via www.biddit.be. Het startbedrag is 980.000 euro.