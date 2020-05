Winkelstraat in Nieuwpoort-Bad is vanaf zaterdag een woonerf Gudrun Steen

14 mei 2020

14u54 22 Nieuwpoort Dat betekent dat voetgangers op de openbare weg mogen wandelen. Het woonerf blijft al zeker de hele zomer van kracht in de Albert I-laan en in de dwarsstraten naar de Franslaan.

Momenteel mag je in dat winkelgebied 30 kilometer per uur rijden. Door het invoeren van een woonerf wordt dat straks maar 20 kilometer per uur. De automobilisten moeten zich aanpassen aan de voetgangers die de volledige breedte van de openbare weg mogen innemen. Met belijning op de grond weten wandelaars en fietsers in welke richting ze mogen stappen en rijden. Chauffeurs mogen uiteraard door het woonerf rijden en er ook parkeren. Ook de toegang tot de ondergrondse garages blijft open. Het woonerf is ingesteld tot en met 30 september. “Deze zomer verwachten we veel bezoekers. We willen dat het shoppen veilig gebeurt”, duidt burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V). “Een woonerf zorgt ervoor dat fietsers en voetgangers meer ruimte krijgen zodat ze voldoende afstand van elkaar kunnen houden.”