Winkeldievegge bij de kraag gevat wanneer ze parfumerie tweede keer binnenkomt Bart Boterman

25 december 2019

15u08 1 Nieuwpoort In een parfumeriezaak in Nieuwpoort-Bad werd dinsdagvoormiddag een vrouw betrapt op diefstal van twee flesjes parfum.

Toen de politie aankwam na verwittiging door het personeel, was de vrouw echter al vertrokken. Later in de namiddag kwam de vrouw (66), uit de gemeente Gembloux in de provincie Namen, opnieuw binnen. De politie kon haar dit keer bij de kraag vatten. De diefstal was bewezen aan de hand van camerabeelden. Uiteindelijk werden de flesjes parfum vergoed en stelde de politie een proces-verbaal op.