Winkeldievegge (56) betrapt met gestolen spullen uit meerdere winkels Bart Boterman

22 september 2019

12u07 0 Nieuwpoort Een vrouw (56) uit het Brusselse is vrijdag betrapt toen ze in Nieuwpoort-Bad op steeltocht was in winkels en boetieks. De politie kon haar onderscheppen en ze had een tas vol gestolen producten bij zich.

De feiten dateren van vrijdagnamiddag, toen het personeel van de winkel Bizou in de Albert I-laan haar vroeg om de inhoud van haar handtas te tonen. De dievegge had het alarm uit een kledingstuk getrokken en in haar tas gestopt. Ze liet de kledij dan maar achter en maakte zich prompt uit de voeten. Het personeel belde de politie, die haar verderop in een andere winkel kon vatten.

Volgens de politie Westkust zaten in haar tas zaten nog een drietal gestolen kledingstukken uit verschillende winkels, naast gestolen cosmeticaproducten. De politie nam haar mee voor verhoor. Uiteindelijk werden alle gestolen producten betaald aan de winkeliers en mocht de vrouw beschikken, na een proces-verbaal voor winkeldiefstal.