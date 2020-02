Winkeldief op heterdaad betrapt in Nieuwpoort Mathias Mariën

01 februari 2020

15u48 0 Nieuwpoort Vrijdag liep een man tegen de lamp bij het stelen van kledij bij Chill Out in Nieuwpoort.

De verdachte maakte hierbij gebruik van een dieventas. Hij beweert afkomstig te zijn uit Libanon en verblijft illegaal in België. De man komt ook in aanmerking voor drie winkeldiefstallen (twee keer van kledij, één keer van gsm’s) eind 2019 in Oostende. Hij zal zich op korte termijn moeten verantwoorden voor de rechtbank.