Winkeldief betrapt met twee flessen porto in mouw Bart Boterman

06 juli 2020

11u54 0 Nieuwpoort In de Proxy Delhaize in de Albert I-laan in Nieuwpoort-Bad is zondag iets voor sluitingstijd, rond 20 uur, een winkeldief betrapt. Hij had twee flessen porto in zijn mouw verstopt en probeerde die naar buiten te smokkelen.

De man was vergezeld van een tweede, onbekende persoon. Die had ook porto mee maar betaalde aan de kassa. Zijn metgezel, een 54-jarige uit Nieuwpoort die geen onbekende is voor de politie, probeerde ongezien voor bij de kassa te passeren met de flessen in zijn mouw. Het personeel was daar echter getuige van en belde de politie, die de winkeldief staande kon houden. De man werd meegenomen voor verhoor.