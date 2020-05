Wij zijn klaar om de tweedeverblijvers op 18 mei te ontvangen Gudrun Steen

07 mei 2020

16u28 0 Nieuwpoort Nieuwpoorts burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V) onderlijnt dat zijn stad klaar is om de tweede verblijvers vanaf 18 mei te ontvangen. Hij reageert daarmee op het feit dat de Nationale Veiligheidsraad de beslissing over de komst van tweede verblijvers uitstelt.

“We beseffen dat het deze zomer ontzettend druk zal zijn in Nieuwpoort”, zegt Vanden Broucke. “Als al onze tweedeverblijvers komen betekent dat een verdrie- tot verviervoudiging van ons bevolkingsaantal. Al die mensen veilig ontvangen in onze winkelstraten, op de Zeedijk, de wandel- en fietsroutes en op het strand is onze hoofdzorg. Dat zal veel discipline en respect vragen van al wie in Nieuwpoort verblijft. We zijn klaar om op 18 mei de tweedeverblijvers te ontvangen. Voor ons hoeft die datum niet uitgesteld te worden zoals de Nationale Veiligheidsraad voorstelt. We begrijpen dat onze vaste gasten uitkijken naar hun eigen stek in Nieuwpoort.”