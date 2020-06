Wielklem voor twee bromfietsen wegens overdreven snelheid Bart Boterman

23 juni 2020

08u30 0 Nieuwpoort In Nieuwpoort vond zaterdag een bromfietscontrole plaats door de politie Westkust en daarbij zijn twee bromfietsen geïmmobiliseerd met een wielklem wegens overdreven snelheid.

De politie houdt geregeld bromfietscontroles en daarbij worden onder meer de boorddocumenten bekeken en de maximale snelheid ten opzichte van de wettelijk toegestane snelheid afgetoetst. Ook de productie van geluid moet binnen de wettelijke normen blijven. In totaal moest de politie zaterdagavond vier processen-verbaal opstellen.

Een bestuurder droeg geen helm, een bestuurder vervoerde een passagier onder de 18 jaar en twee bromfietsen konden sneller rijden dan toegestaan. Bij de bromfiets klasse A ging het om een gecorrigeerde snelheid van 49 kilometer per uur terwijl de wettelijke maximumsnelheid 25 kilometer per uur is. Bij de bromfiets klasse B ging het om een gecorrigeerde snelheid van 68 kilometer per uur terwijl de toegestane snelheid 45 kilometer per uur is. De twee bromfietsen werden geïmmobiliseerd.

Daarnaast schreef de politie ook vijf processen-verbaal van waarschuwing uit inzake geluid, nummerplaat, snelheid, achterlicht en stoplicht.