Wie kent het echtpaar Gustaaf en Gabriella? Ze zijn hun trouwring verloren Bart Boterman

07 oktober 2020

10u09 0 Nieuwpoort In het politiekantoor van Nieuwpoort is een gevonden trouwring binnengebracht door een eerlijke vinder. De politie is op zoek naar het echtpaar dat de ring is verloren.

In de gouden ring staan de namen Gustaaf en Gabriella gegraveerd. Wellicht is het echtpaar er niet van op de hoogte dat hun trouwring werd aangetroffen en zich momenteel bij de politie bevindt. Bent u de eigenaar of weet u wie Gustaaf en Gabriella zijn? Neem dan contact op met de wijkdienst Nieuwpoort van Politie Westkust via het nummer 058/23.42.46