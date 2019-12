Westhoek Marina Yachtclub nodigde de Sint uit voor wel heel bijzondere kinderen GUS

05 december 2019

14u20 0 Nieuwpoort Een twintigtal kinderen die ziek zijn of het niet zo breed hebben mochten op uitnodiging van de Westhoek Marina Yachtclub van Nieuwpoort op bezoek bij de Sint.

“We beseffen dat niet alle kindjes het even goed hebben en net voor hen hebben we extra aandacht”, zegt Erwin Maes van de club. “We nodigden de Sint en zijn pieten uit met een zak vol snoep en speelgoed. We kozen voor de vzw Kiekafobee die in Koksijde een appartement heeft waar zwaar zieke kinderen met hun gezin kunnen verblijven. Daarnaast viel ons oog op Domino van het Nieuwpoortse stadsbestuur die kansen geeft aan kinderen die het moeilijk hebben. Het is de tweede keer dat we deze bijzondere Sint-ontmoeting organiseerden. Zaterdag 30 mei volgend jaar kijken we uit naar onze eerste Westhoek Marina Rally voor oldtimers. De opbrengst daarvan gaat ook naar Kiekafobee.”