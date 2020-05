West-Vlaamse bouwondernemer haalt inspiratie uit coronacrisis. Met Clean Cloud ontsmet hij alle ruimtes waar volk komt Gudrun Steen

26 mei 2020

16u35 0 Nieuwpoort Thorkild Vanhoutte (38) uit Nieuwpoort stelt Clean Cloud voor. Hij heeft twee medewerkers van zijn bouwbedrijf Thorso vrijgemaakt om ‘ghostbustersgewijs’ werkruimten te ontsmetten in een paar minuten tijd.

Thorkild is zaakvoerder van Thorso, een renovatie- en afwerkingsbedrijf voor projectontwikkelaars en de sociale woningbouw. “We hadden al spuitpompen om te schilderen en dat inspireerde me om in deze coronatijd een nieuwe dienst te ontplooien”, vertelt hij. “Ik ben het volop aan het lanceren en onderhandel momenteel met scholen, vliegtuigmaatschappijen, bioscopen enzovoort. Ook bedrijven moeten regelmatig hun werkruimtes ontsmetten. Dat neemt allemaal tijd in beslag en moet ook goed gebeuren anders heeft het weinig effect. Ik hoop met onze dienstverlening aan die behoefte te voldoen.”

Thorkild heeft twee medewerkers van zijn bedrijf vrijgemaakt die Clean Cloud zullen uitrollen. “We vernevelen tot tien liter isopropanol per minuut. Dat is onschadelijk en geurloos maar doodt wel onmiddellijk alle bacteriën. In twee minuten tijd is alles opnieuw droog en kunnen de mensen aan de slag. Alle materiaal mag blijven staan en wordt mee ontsmet zonder dat het beschadigd wordt. Nadien ontvangt de klant een attest. Het is uiteraard wel de bedoeling dat we regelmatig langskomen om opnieuw te ontsmetten. Afhankelijk van de intensiteit van de activiteit in het gebouw zal dat toch wekelijks of tweewekelijks zijn. Het gebouw volledig coronavrij verklaren kunnen we niet maar het zal wel een groot verschil maken.”

Hoeveel kost de service van Clean Cloud? “De prijs hangt af van de grootte van de te ontsmetten ruimte en de regelmaat waarmee we dat moeten doen maar je mag rekenen op een gemiddelde uurprijs van 100 tot 125 euro. In één uur tijd kunnen we bijvoorbeeld zes normale klaslokalen en de trappenhal ontsmetten. Het gaat dus bijzonder snel en efficiënt.”

Info: www.cleancloud.be.