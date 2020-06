Werkstraf voor zwartwerk in Nieuwpoortse restaurants Siebe De Voogt

12 juni 2020

13u12 0 Nieuwpoort De zaakvoerders van twee voormalige restaurants in Nieuwpoort zijn in de Brugse rechtbank veroordeeld voor jarenlang zwartwerk. Een 40-jarige Iraniër kreeg een werkstraf van 100 uren opgelegd. Zijn zakenpartner kwam weg met de opschorting van straf.

De politiezone Westkust kreeg in de loop van 2016 informatie over mogelijke uitbuiting en mensenhandel in twee restaurants in Nieuwpoort. Die verdachtmakingen konden uiteindelijk niet bewezen worden. Onderzoek wees wel uit dat het personeel van Sono io Solo en Bistro Luxx vaak in het zwart betaald werden. De werknemers werkten veel meer uren dan officieel aangegeven, waardoor er te weinig sociale bijdragen betaald werden.

Sinds 2013 ging het in totaal om 63 werknemers. “De boekhouding was een zootje”, stelde arbeidsauditeur Evi De Clercq. De Iraniër P.M. (40) belandde na z’n arrestatie twee weken in de gevangenis en legde uitgebreide bekentenissen af. Zijn beide restaurants zijn intussen failliet. De man kreeg voor zijn betrokkenheid vrijdagmorgen een werkstraf van 10 uren opgelegd. Zijn 46-jarige zakenpartner P.T. kreeg de opschorting van straf. Hun advocate benadrukte dat het personeel van hun cliënten altijd voldoende betaald werd.