Werkkledij uit wagen gestolen Jelle Houwen

07 juli 2019

15u25 0

Een 60-jarige man uit Nieuwpoort stelde afgelopen weekend een inbraak vast in zijn bestelwagen. Die stond geparkeerd langs de Albert I-Laan. Uit de bestelwagen bleek wat werkkledij gestolen te zijn. Hoe de dieven konden inbreken is niet duidelijk want er werden geen braaksporen gevonden. De politie stelde een pv op.