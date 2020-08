Werken aan stormvloedkering opnieuw gestart Gudrun Steen

27 augustus 2020

12u00 0 Nieuwpoort Sinds deze week is er opnieuw bedrijvigheid op de werf voor de bouw van een stormvloedkering op de monding van de IJzer. Het zal nog een paar jaar duren vooraleer het project van 58 miljoen euro helemaal afgewerkt is.

De bedoeling van het project is om Nieuwpoort en het hinterland te beschermen tegen overstroming vanuit de zee. De vaarweg zal, eens de stormvloedkering is gerealiseerd, beperkt zijn tot 38 meter. Om te voorkomen dat de stroomsnelheden stijgen, kwam er een extra investering in omloopriolen.

Deze week zijn de voorbereidende werken gestart voor het verwijderen van de combiwand aan de havenzijde. Aan de rechteroever wordt momenteel materiaal aangevoerd voor het verdiepen van de stroomgeleidingsgeul. Het landhoofd op de rechteroever zou in het voorjaar van 2022 afgewerkt moeten zijn als het weer of andere onvoorziene omstandigheden geen roet in het eten gooien. Op de rechteroever komt ook het bedieningsgebouw. De stormvloedkering zelf bestaat uit een grote stalen plaat van 38 meter breed en 13,5 meter hoog die kan roteren en alles samen 1100 ton zal wegen.

