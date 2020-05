Wegenwerker (50) in levensgevaar na arbeidsongeval op E40 Bart Boterman

25 mei 2020

11u02 3 Nieuwpoort Een wegenwerker (50) is maandagmorgen levensgevaarlijk gewond geraakt bij een arbeidsongeval op de E40 in Nieuwpoort, richting Brussel. De man viel van zijn vrachtwagen toen hij een afdekzeil aan het dichtmaken was.

Op de snelweg tussen Nieuwpoort en Middelkerke zijn maandagmorgen werken gestart voor de aanleg van een nieuwe asfaltlaag. Eerst wordt de oude asfaltlaag afgeschraapt en daarvoor is de rechterrijstrook afgesloten. Rond 8 uur liep het fout en werd een van de wegenwerkers, een man van 50 uit Kuurne, roerloos op de rechterrijstrook aangetroffen. De hulpdiensten werden opgeroepen en snelden ter plaatse. Het slachtoffer werd ter plaatse verzorgd en in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht.

Op het hoofd beland

“Volgens de eerste vaststellingen gaat het om een vrachtwagenchauffeur die een lading afgeschraapt asfalt zou wegbrengen. De man was op de laadbak van zijn vrachtwagen gekropen om het afdekzeil dicht te maken. Daarbij is hij ten val gekomen. Het slachtoffer belandde zijn hoofd en verkeert in kritieke toestand”, zegt Brugs arbeidsauditeur Filiep De Ketelaere.

“De inspectiedienst van Toezicht Welzijn op het Werk is nu belast met een onderzoek. Er wordt nagegaan of alle arbeidsvoorschriften werden gerespecteerd en of het slachtoffer bijvoorbeeld een helm droeg”, voegt De Ketelaere nog toe.