Website stad Nieuwpoort steekt in het nieuw Gudrun Steen

08 september 2020

17u03 0 Nieuwpoort De website De website www.nieuwpoort.be ziet er helemaal anders uit. Via kernwoorden maakt het stadsbestuur de surfer wegwijs door het digitale platform. Ook de zoekmachine is nu veel efficiënter.

De meest gevraagde items staan bovenaan de website in een blokje. Op dit moment zijn dat toegankelijkheid, een afspraak maken, coronavirus, digitaal loket en vraag/melding. Verder zie je de openingsuren van een aantal stedelijke diensten prominent op de eerste pagina.

Naast de gemakkelijke zoekfunctie is de vernieuwde website nu ook vlot toegankelijk via de smartphone en de tablet. Tot slot is het digitaal loket uitgebreid. Attesten, documenten, subsidies en vergunningen kan je met één muisklik aanvragen.

Het stadsbestuur wil met zijn website een visitekaartje afleveren. En voor de speurneuzen: wie een fout opmerkt, kan dat eenvoudig online melden via de knop ‘fout opgemerkt?’. Die vind je onderaan elke pagina.