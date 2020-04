Watersporters richten zich tot kustburgemeesters: “Wij willen vanaf 4 mei op zee” Gudrun Steen

27 april 2020

19u27 4 Nieuwpoort “In de watersport kan je perfect de social distancing naleven en we staan borg dat de veiligheid gegarandeerd wordt. Daarom willen wij vanaf 4 mei heropstarten”, onderlijnt Steven Desloovere, directeur van de Vlaamse Yachthaven Nieuwpoort.

Omdat Desloovere al van verschillende watersporters de vraag kreeg wanneer ze op zee mogen, richt hij zijn vraag nu naar de kustburgemeesters die deze week samen zitten om het zomerplan op te maken. “We gaan er van uit dat de watersport zal toegelaten worden”, klinkt Steven Desloovere resoluut.

“De watersport-, jacht- en strandclubs garanderen dat alle regels van social distancing gerespecteerd kunnen worden. Daarnaast voorzien we zelf in de veiligheid van onze sporters op zee samen met private reddingsdiensten en met eigen middelen. Het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum (MRCC) in Oostende heeft er alvast geen problemen mee. Misschien kunnen we in een eerste fase vanaf 4 mei de kustbewoners of bij uitbreiding de West-Vlamingen toelaten. Dat is ongeveer tien procent van het totaal aantal watersporters dat via een strandclub of jachthaven de zee op gaat. Mensen uit de buurt zouden dan al hun bootjes of watersportmateriaal op de stranden kunnen klaarmaken. Zo vermijden we chaos als een ruimer publiek opnieuw naar zee mag. Na evaluatie kunnen we eventueel bijsturen.”

