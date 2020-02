Wagen vliegt in brand na crash tegen vangrail Mathias Mariën

02 februari 2020

12u47 0 Nieuwpoort Langs de Nieuwendammeweg in Nieuwpoort is zaterdagavond even na 22 uur een auto volledig uitgebrand na een ongeval.

De bestuurder van de wagen verloor de controle over het stuur en belandde tegen een vangrail. Door de crash vloog het voertuig in brand. De brandweer had de situatie uiteindelijk wel snel onder controle. De inzittenden konden ook tijdig ontkomen. Er raakte niemand noemenswaardig gewond. De politie Westkust kwam ter plaatse en deed de nodige vaststellingen.