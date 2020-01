Waar kan je dit weekend de schaatsen aanbinden in de Westkust? GUS

03 januari 2020

14u49 0 Nieuwpoort Op het Marktplein in De Panne, voor het gemeentehuis in Koksijde en op het Marktplein in Nieuwpoort kan je nog een laatste weekend schaatsen. Op de Grote Markt in Veurne kan dat ook nog volgende week.

De overdekte ijspiste op het Marktplein van De Panne ligt in het midden van een kerstmarkt waar lokale verenigingen iets lekkers aanbieden. Een schaatsbeurt kost 7 euro. De piste is open van 11 tot 21 uur. Morgen zaterdag zorgt een mobiele minifanfare voor de ambiance en zondag komen de zotte koningen langs.

Voor het gemeentehuis in Koksijde is het schaatsplezier verzekerd van 10 tot 21.30 uur. Een schaatsbeurt, schaatsen inbegrepen, kost 6 euro voor volwassenen en 4 euro voor kinderen tot zestien jaar. Er is dan wel geen glijplezier verzekerd, toch loont ook het Bos van Commerce op het strand van Oostduinkerke de moeite. Morgen zaterdag om 11.30 uur worden de Driekoningen verwacht. Het thema in het bos is Frozen. Er is een hindernissenparcours.

Op het Marktplein in Nieuwpoort is de deels overdekte schaatspiste aangelegd rond de muziekkiosk. Het is open van 11 tot 21 uur. Een schaatsbeurt, inclusief schaatsen, kost 7 euro. De kerstchalets zijn vandaag voor het laatst open. Nog vanavond kan je genieten van het laatste bluesoptreden verzorgd door Ed & The Gators om 19 uur. In Nieuwpoort-Bad is de Winterhut open. Daar is zaterdagavond om 18 uur een vuurwerk gepland, zondag kan je er genieten van oesters en Champagne.

In Veurne tot slot is de ijspiste nog open tot volgend weekend. Een schaatsbeurt kost 6 euro, een dagpas 7 euro. Dit weekend is het open van 11 tot 21 uur. Volgende week is dat van 11 tot 18 uur.