Vrouwen stelen fiets van jongetje, maar lopen enkele dagen later tegen de lamp door alerte patrouille Mathias Mariën

09 september 2019

12u09 0 Nieuwpoort De politie Westkust heeft afgelopen weekend twee jonge fietsdievegges geklist. De vrouwen stalen de fiets van een jongetje uit Nieuwpoort.

Tijdens een patrouille in Nieuwpoort merkte de alerte ploeg de twee dames op. Ze brachten hen over naar het commissariaat waar ze toegaven dat ze de feiten pleegden. De fiets kon op hun aanwijzen uiteindelijk aangetroffen worden in het struikgewas aan het sportpark in Nieuwpoort. De eigenaar, die op woensdag aangifte deed van de fietsdiefstal, kreeg meteen na het klissen van de daders de fiets overhandigd van de politie. Hij bezorgde de fiets op zijn beurt terug aan zijn overgelukkige zoontje. De politie Westkust kliste hiermee voor de tweede keer in korte tijd opnieuw fietsdieven. Op 21/08 werd reeds een Frans duo gearresteerd, verantwoordelijk voor verschillende fietsdiefstallen in Adinkerke – De Panne.