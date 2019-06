Vrouw geniet van champagne, chateaubriand en crème brûlée, maar weigert te betalen Bart Boterman

07 juni 2019

16u15 0 Nieuwpoort De politie werd donderdagavond opgeroepen voor flessentrekkerij in een hotel en restaurant langs de Albert I-laan in Nieuwpoort. Een 35-jarige vrouw had een glas champagne, chateaubriand en een crème brûlée genuttigd maar weigerde te betalen.

Bij aankomst van de politie, rond 17.30 uur, was de vrouw nog aanwezig. Ze had genoeg geld bij om haar rekening van ongeveer 50 euro te betalen, maar weigerde dat zelfs na politietussenkomst steevast. De vrouw uit Nieuwpoort, geen onbekende voor de politie, bleek in verwarde toestand en werd meegenomen voor verhoor. De politie stelde een proces-verbaal op voor flessentrekkerij. De rekening bleef onbetaald.