Vrouw (52) vrijgesproken voor vervalsing van testament overleden partner nadat zoon klacht indient Bart Boterman

11 juni 2019

16u01 0 Nieuwpoort Een 52-jarige vrouw uit Nieuwpoort is vrijgesproken voor het vervalsen van het testament van haar overleden partner (59). Het nalatenschap kwam volgens het testament volledig aan haar toe. Haar stiefzoon, de biologische zoon van de overledene, begreep er niets van en diende klacht in. Maar de vrouw gaat vrijuit op basis van twijfel, dankzij een verklaring van een medewerkster van de notaris.

“Er bestaat geen twijfel over het handschrift op het testament, dat is die van de vader van mijn cliënt. Maar waarom zou hij zijn zoon plots onterven, terwijl ze een erg goede band hadden? Zijn vader was ongeneeslijk ziek, verzwakt en verward. Zij heeft van de situatie gebruik gemaakt om zijn zoon te onterven”, pleitte de advocaat van de zoon op het proces. De procureur eiste zes maanden gevangenisstraf voor valsheid in geschrifte. Een belangrijk element voor de dagvaarding was de datum waarop het testament werd gemaakt, namelijk 25 januari 2011. Maar op dat moment hadden de twee zelfs nog geen relatie, bevestigde de beklaagde ook op de rechtbank.

Nog lucide bij de notaris

Ze stelde dat haar in 2016 overleden partner het testament in 2011 had opgemaakt. Waarom hij een onmogelijke datum invulde, kon ze niet op antwoorden. Het testament werd later wel door het echtpaar binnengedragen bij de notaris. Daar ging de politie langs voor een getuigenverklaring. De getuigenis bleek een doorslaggevend element om de vrouw vrij te spreken. De medewerkster van de notaris had namelijk verklaard dat de man nog lucide en volledig bij zinnen was toen ze met het testament kwamen. De strafrechter in Veurne sprak de vrouw vrij, weliswaar op basis van twijfel. De zoon van de overledene kan niet meer in beroep gaan.