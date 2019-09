Vrouw (28) staat terecht voor oplichting fietsenhandelaars en bedrieglijk aannemen identiteit advocaat Alain Coulier Bart Boterman

24 september 2019

16u06 2 Nieuwpoort Een 28-jarige vrouw uit Nieuwpoort moest zich dinsdag voor de rechtbank verantwoorden omdat ze twee fietsenhandelaars en een meubelbedrijf telkens voor enkele duizenden euro’s oplichtte. Daarnaast had ze een valse brief opgemaakt in naam van advocaat Alain Coulier. “Dat ze daarvoor aan mij dacht, is een twijfelachtige eer”, zegt de advocaat die dit keer burgerlijke partij was. Het openbaar ministerie vraagt 14 maanden cel.

Het onderzoek startte toen meester Alain Coulier uit Nieuwpoort in 2017 telefoon kreeg van een man, die meende dat hij nog een schadevergoeding moest krijgen die op de derdenrekening van de advocaat stond. “Ik wist van niets en vond er niets over terug. Ik vroeg om het document door te mailen. Het ging om een nagemaakte brief in mijn naam”, getuigt Alain Coulier erover. “Ik ben meteen klacht gaan neerleggen bij de onderzoeksrechter. Ik was verontrust en wist niet welke proporties dit al had aangenomen”, aldus meester Coulier. De zaak werd grondig onderzocht en uiteindelijk bleek dat beklaagde J.V. haar man om de tuin wou leiden.

Ongeval

Het koppel had een op reis een verkeersongeval meegemaakt met een huurwagen en de verzekeraar kwam niet tussen. “Het koppel zat in financiële problemen. J.V. probeerde haar man te sussen met een valse brief op naam van de advocaat, waarin stond dat hij het geld ontvangen had op zijn derdenrekening. Tot haar echtgenoot de advocaat belde om te vragen waar het geld bleef. Maar daarnaast liepen nog oplichtingsdossiers tegen haar”, aldus de procureur op het proces.

Zo lichtte de vrouw Fietsen Wim uit Zandvoorde en Fietsen Scheldeman uit Ardooie op om uit de financiële problemen te raken. Ze kocht enkele Specialized-racefietsen voor duizenden euro’s, toonde valse overschrijvingsbewijzen en kwam daarna aandraven met tal van uitvluchten waarom de betaling niet doorging. Ze verkocht de fietsen aan een lagere prijs via het internet. Ook meubelzaak Cose Interior uit Ronse lichtte ze op dezelfde manier op. Op de rechtbank van Ieper werd ze nog bij verstek veroordeeld omdat ze eveneens fietsen had ‘gekocht’ bij Minne Sport in Ieper.

Zwanger

“Mijn cliënte was zwanger op het moment van de feiten en het koppel zat in diepe geldnood. Ze had dit uiteraard niet mogen doen, maar hoe dan ook was het allemaal heel doorzichtig. Ze wist dat de feiten aan het licht zouden komen en was meer gedreven door de wanhoop dan iets anders”, pleitte haar raadsman. Die vroeg een straf met uitstel en voorwaarden of om de zaak uit te stellen om de slachtoffers te vergoeden. Maar daar ging de rechter niet op in. De drie gedupeerde handelaars en advocaat Alain Coulier vorderden een schadevergoeding. Ook de Balie van West-Vlaanderen stelde zich burgerlijke partij, voor een euro morele schadevergoeding. “Dat deze vrouw aan mij dacht om haar man om de tuin te leiden? Een twijfelachtige eer”, besluit Alain Coulier. Vonnis 22 oktober.