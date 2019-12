Vrolijk Nieuwpoort dat is een kerstbos met 1000 bomen, een pronkstuk met 4000 lichtjes en schaatsplezier GUS

17 december 2019

10u02 0 Nieuwpoort Vrijdag vanaf 19 uur opent de kerstman met zijn rendieren Vrolijk Nieuwpoort in de historische stadskern. Het Marktplein is omgevormd tot een kerstbos waarin je chalets, een carrousel, het huis van de kerstman en een ijspiste vindt.

Om en bij de veertig stadsmedewerkers zijn al dagen bezig om het Marktplein vorm te geven voor Vrolijk Nieuwpoort dat vrijdagavond opent. Het kerstbos telt een duizendtal bomen en zes kerstchalets waar je kan genieten van een natje en droogje. Pronkstuk is ongetwijfeld de grote boom waarin 4000 lichtjes hangen. Vrolijk Nieuwpoort loopt tot en met 3 januari. Elke namiddag tussen 21 en 28 december komt de kerstman langs om een verhaal voor te lezen om 15.30 uur. In zijn huisje zal hij meer dan 3000 snoepjes uitdelen. Even opwarmen kan in de Stadshalle waar de tweede editie van het miniatuurkerstdorp loopt met dertig standhouders. Terug buiten is schaatsplezier verzekerd op de deels overdekte piste van 458 vierkante meter. Een schaatsbeurt kost zeven euro. De Nieuwpoortse scholen mogen gratis komen schaatsen. Tot slot is er de muziekkiosk in het kerstdorp. Het dj duo Kobe Ilsen en Viktor Verhulst komen zaterdag vanaf 20 uur draaien. Zo goed als elke dag is er een optreden gepland. Het is onder meer uitkijken naar Vlaanderen Zingt Kerst op 27 december om 19 uur en naar het optreden van Gene Thomas op 28 december eveneens om 19 uur.Nog meer kerst

In Nieuwpoort-Bad is de winterhut de hele kerstvakantie open. Het stadsbestuur investeerde dit jaar extra in de kerstverlichting. Verspreid over het hele grondgebied staan er twintig elementen. Blikvangers zijn de kerstbeer in de Astridlaan van 6 meter hoog, de luchtballon op de Kaai, de kerstballen en pakjes in de winkelstraat en de zes piramiden op de Zeedijk.

Het stadsbestuur betrekt de middenstand en horeca bij het kerstgebeuren. De eindejaarsactie loopt tot 7 januari. Er doen 78 handelaars mee die alles samen 70.000 lotjes zullen verdelen. De 28.000 Vrolijk Nieuwpoort koekjes zijn verdeeld bij de horeca.

Info: www.visit-nieuwpoort.be.